Strade della movida, non molla la stretta di polizia e carabinieri

Non molla la stretta della questura di Piacenza nel monitoraggio del territorio, dalle zone “calde” adiacenti alla stazione ferroviaria fino al cuore della vita notturna del centro storico: nell’arco degli ultimi sette giorni sono state identificate complessivamente 322 persone. Un dato significativo che assume ancor più rilevanza se si considera che, di questi soggetti controllati, ben 106 sono risultati già noti alle forze dell’ordine e presenti nella banca dati Sdi per precedenti di polizia.

Da viale Malta si è fatto il punto sui servizi ordinari e straordinari. Nelle giornate infrasettimanali di martedì, mercoledì e giovedì, gli agenti della Questura hanno operato in stretta sinergia con il personale del Reparto Prevenzione Crimine, concentrandosi nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane, presidiando in particolare l’area della stazione ferroviaria e le vie limitrofe del centro cittadino. Il culmine dell’attività operativa si è registrato, però, nella serata di sabato, quando è scattato il servizio straordinario definito ad “alto impatto”. L’operazione, disposta in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha come obiettivo preciso prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati contro il patrimonio proprio nelle ore e nei luoghi della “movida” piacentina. In questo caso, il personale della questura è stato affiancato dai militari dell’Arma dei carabinieri e dagli agenti della polizia locale. Un totale di sette pattuglie ha setacciato le vie del centro, effettuando verifiche mirate sia sui passanti che all’interno di alcuni esercizi commerciali situati in via IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II e via Chiapponi, arterie molto frequentate del fine settimana cittadino.

Durante le operazioni lungo il Pubblico Passeggio, una pattuglia ha notato un gruppo di quattro cittadini che, alla vista delle divise e dei lampeggianti, ha tentato una manovra elusiva, cercando di allontanarsi frettolosamente per evitare il controllo. Immediatamente fermati, gli agenti hanno proceduto all’identificazione. Uno dei quattro, sprovvisto di documenti d’identità, è stato accompagnato in questura per gli accertamenti di rito: si tratta di un giovane di 19 anni, di nazionalità tunisina.

Durante le procedure, il ragazzo ha consegnato spontaneamente un frammento di sostanza stupefacente, identificato poi come hashish per un peso di circa 0,41 grammi. Nei suoi confronti è scattata la segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntore.