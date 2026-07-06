Studente in difficoltà “adottato” dai prof: maturità con 100 e a settembre l’università

In Africa lo sanno che per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Che a volte non basta solo la famiglia, ma c’è bisogno anche di altre persone.

Non vale solo in un altro continente. In una scuola superiore del territorio piacentino lo sanno bene perché un gruppo di insegnanti ha “fatto quadrato” attorno a uno studente in difficoltà, si è fatto carico non solo della sua formazione, ma del suo futuro. E del suo presente, tant’è che il diciannovenne si è diplomato con il massimo dei voti e in tasca ora ha l’iscrizione per l’università, una borsa di studio e un contatto per lavorare durante l’estate.

Ma riavvolgiamo il nastro: questa storia non sarebbe venuta alla luce se non fosse perché a volte la vita fa dei giri strani.

Non l’ha raccontata il diretto interessato e neppure i sue insegnanti per una questione di tutela, di rispetto, di dignità. Ma accade che le storie, come il vento, facciano davvero il loro giro e così quella di Paolo (il nome è di fantasia, ndr) è arrivata anche in via Benedettine alla nostra redazione.

Paolo ha un fratello più piccolo, ma non ha la mamma: è cresciuto con il papà che convive con una disabilità importante e con le difficoltà economiche e non solo della gestione della famiglia. «Non è facile crescere così, senza la mamma e senza figure adulte di appoggio se sei un ragazzino - ci fa capire chi ci ha raccontato questa storia - Paolo era all’ultimo anno della scuola superiore, alle prese con la maturità: è un ragazzo in gamba, anche a scuola è bravo, sarebbe stato un vero peccato se non avesse potuto continuare gli studi. Ma di fatto per la sua famiglia la strada dell’università non risultava praticabile».