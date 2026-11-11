Studenti da tutto il mondo alla scoperta di Calendasco

Dalla città al Trebbia, passando per Calendasco, Boscone e le rive del Po, alla scoperta di un patrimonio paesaggistico e culturale che spesso resta in secondo piano, ma che potrebbe rappresentare una risorsa strategica per il territorio. E tutto rigorosamente in lingua inglese. È stato questo il filo conduttore della visita di studio organizzata nei giorni scorsi dal Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano, nell’ambito dell’Historical Building Preservation Studio, tenuto dai professori Vito Redaelli e Michela Grisoni, e del corso di Landscape Representation, affidato al professor Andrea Rolando. Protagonisti dell’esperienza un gruppo di studenti internazionali, provenienti da Cina, Stati Uniti, India, Medio Oriente e diversi Paesi europei, coinvolti in attività didattiche in lingua inglese.

Il sopralluogo ha seguito il tracciato piacentino della Via Francigena, da Piacenza fino al Trebbia e al territorio di Calendasco, raggiungendo il Po nel punto in cui, secondo la tradizione, avveniva il celebre attraversamento del fiume da parte di Sigerico per proseguire verso la sponda lombarda.