«Sua nipote sta male, servono soldi». La risposta dell’anziana spiazza il truffatore
Tentativo di raggiro a una donna che al telefono risponde: «Non ho né oro né soldi»
Ermanno Mariani
|1 ora fa
La donna era convinta di parlare al telefono con la nipote. Invece dall’altra parte della cornetta c’erano due truffatori
Tentata truffa del falso dottore ai danni di una pensionata novantenne residente in città. Quando il truffatore, spacciandosi per medico, ha chiamato cercando di ottenere oro e soldi dall’anziana, la donna, disperata, ha risposto: « L’oro me lo hanno già rubato un’altra volta, non so che fare».
A quel punto, il malvivente, probabilmente intuendo la sincerità dell’anziana e rendendosi conto che non c’era da far bottino, ha abbandonato i suoi piani. È successo l’altro giorno. La pensionata ha ricevuto una telefonata dalla sedicente nipote, che in realtà era una donna che era riuscita a imitare perfettamente la voce della vera nipote e che conosceva anche il suo vero nome. La truffatrice le ha detto: «Ciao nonna, sono stata molto male, ho vomitato sangue e adesso sono in ospedale, ho bisogno di un intervento urgente» ha detto al telefono. La donna, spaventata, ha creduto che fosse la sua vera nipote e si è subito preoccupata.
È stato a quel punto che la truffatrice ha passato il telefono a un uomo che si è presentato come dottore, ma che in realtà era anch’egli un truffatore. Con tono serio, ha detto: «Signora, abbiamo sua nipote qui, sta molto male. Servono soldi subito per operarla d’urgenza. Ha del denaro o dell’oro in casa? Veniamo subito a prenderli». La pensionata, sempre più spaventata, è caduta nel tranello. Ha poi iniziato a piangere e ha risposto disperata che l’oro che aveva in casa le era stato già rubato e che non aveva denaro contante.
A quel punto, l’uomo, f rendendosi conto che non c’era da rubare nulla, ha riattaccato e non ha più chiamato. Quando la donna ha parlato con i suoi figli e parenti, si è resa conto di essere stata vittima di un tentativo di truffa, che fortunatamente si è concluso solo con un comprensibile spavento da parte sua. La pensionata è rimasta scossa ma, grazie alla sua reazione, è riuscita a evitare il peggio.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Storie di voi, il sogno di Mauro e Grazia tra galline felici e funghi Shiitake
2.
Ferriere, oltre 300 escursionisti illuminano il Crociglia contro il parco eolico
3.
Incappucciati tentano di rapinarla in auto, lei urla e li mette in fuga, un vicino filma tutto
4.
Supermercati Sigma, è crisi: ottanta lavoratori rischiano