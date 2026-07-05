Talent show con l'Avis per promuovere la donazione

Con una sorprendente versione di «I will survive», la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ha aperto la terza edizione di «Tu sì che Avis», il talent show organizzato da Avis provinciale in piazza Duomo nell'ambito dei Venerdì Piacentini.

Una serata coinvolgente tra musica, danza, performance e spettacolo dove ha vinto il senso di solidarietà nel pieno spirito di Avis, donare sangue e plasma è un gesto tanto semplice quanto utile per salvare una vita.

«Per il terzo anno siamo qui in piazza Duomo con i nostri talenti che vogliono mettersi in gioco e portare un po' di allegria - ha detto entusiasta Giovanni Villa, presidente provinciale di Avis - la sindaca ci ha fatto una bella sorpresa, è stato un fuoriprogramma nato spontaneamente, è stata veramente brava e ci ha regalato un'emozione». Alla fine ha vinto il talent Marco Pagani dell'omonima gelateria, ma vanno applauditi tutti per il sostegno all'associazione.

«Siamo sempre alla ricerca di nuovi donatori - ha aggiunto Villa - abbiamo bisogno di rinnovare il nostro parco-soci perché c'è chi deve smettere per motivi di età e quindi l'invito a iscriversi va ancora una volta ai giovani. Sangue e plasma sono fondamentali per garantire il benessere delle persone, donarli è un grande atto di generosità».