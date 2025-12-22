Tampona un'auto che vola fuori strada: denunciato ubriaco al volante

Due veicoli coinvolti in un incidente stradale, un’automobile finisce contro la recinzione di una centrale elettrica. L’autista dell’auto fuori controllo è risultato positivo all’etilometro.

Un grave scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 21 dicembre, a Borgonovo, sulla Strada Provinciale di Mottaziana. L'urto ha causato ingenti danni materiali e il conducente di uno dei veicoli è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Borgonovo per guida in stato di ebbrezza.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna in stato interessante di anni 33 anni del luogo, stava uscendo da una stazione di servizio quando un altro veicolo, a velocità elevata, l’ha urtata violentemente. L’impatto ha fatto sì che la vettura coinvolta finisse contro la recinzione della vicina centrale elettrica, abbattendo il cancello. La giovane donna, per fortuna non ha subito lesioni ma essendo molto agitata, è stata trasportata presso il pronto soccorso di Piacenza per accertamenti. Il conducente dell’altro veicolo, invece, è risultato illeso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi medici del 118 e i militari della Stazione di Borgonovo, che hanno proceduto con i rilievi e gli accertamenti. Il conducente del veicolo che ha causato l’incidente, un imprenditore edile di 33anni residente a Pianello, è stato sottoposto al test alcolemico, risultando positivo con un tasso di alcol nel sangue di 1,38 g/L.

A seguito di quanto emerso, l’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente di guida. L’autovettura è stata messa in sicurezza e affidata al padre, proprietario dell’auto. Inoltre, è stato richiesto l’intervento di personale specializzato per mettere in sicurezza la centrale elettrica danneggiata.