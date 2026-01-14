Tamponamento sul cavalcavia, nell'impatto un'auto finisce sotto il carro attrezzi
Attimi di paura tra Pievetta e Castello, un ferito trasportato in ospedale a Piacenza
Redazione Online
|37 minuti fa
L'incidente sul cavalcavia (foto Bersani)
Attimi di paura, nel tardo pomeriggio di mercoledì 14, per un tamponamento con tre auto coinvolte fra Castelsangiovanni e Pievetta.
Poco dopo le 18, sul cavalcavia autostradale, tutte le auto viaggiavano in direzione Castello.
Ad un certo punto, un'auto si è infilata sotto un carro attrezzi che stava trasportando una vettura.
Sul posto i vigili di Castello e l'ambulanza: un ferito è stato trasportato a Piacenza. Veicoli rimossi da autosoccorso Caniglia.
