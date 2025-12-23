Tangenziale chiusa per perdita di gas a Fiorenzuola

Un'improvvisa e consistente perdita di gas Gpl da una stazione di servizio sulla tangenziale di Fiorenzuola nel tardo pomeriggio del 23 dicembre ha preoccupato automobilisti e gestori della pompa di rifornimento, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. La tangenziale sud è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per motivi precauzionali. L'allarme è stato dato intorno alle 18 alla stazione Q8.

Sul posto sono accorse tre squadre di pompieri con altrettanti mezzi di soccorso, una da Fiorenzuola e due dal comando di Piacenza. La perdita, in seguito a un primo sopralluogo, è sembrata di consistente entità e, per motivi di sicurezza, l'intero traffico, sia da Parma che da Piacenza, è stato dirottato sulla vecchia Via Emilia. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la stazione di servizio e la stessa tangenziale. Sul posto anche i tecnici di Anas e pattuglie della polizia locale e dei carabinieri che hanno effettuato interventi per deviare il traffico. A causa della chiusura della tangenziale, inevitabili i disagi e le code che si sono formate sulla statale 9 e sulle strade vicine.