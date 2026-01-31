Tenta il suicidio a Parma, salvato dai militari di Piacenza

Un gesto estremo è stato evitato nelle prime ore di oggi, a Parma, grazie al pronto intervento dei militari del II° Reggimento Pontieri di Piacenza impegnati nell'operazione "Strade sicure". A rischiare la vita era un uomo italiano di circa trent’anni, apparso in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze.

I militari del II° Reggimento Pontieri di Piacenza, impegnati nel servizio di presidio del territorio, intorno alle 4,20 hanno notato l’uomo e compreso subito la gravità della situazione. Intuite le sue intenzioni, hanno immediatamente allertato la sala operativa della Questura di Parma.

Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia di Stato che, insieme ai militari, è riuscita a instaurare un dialogo con l’uomo e a convincerlo a desistere dal suo intento. Il trentenne è stato poi assistito fino all’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie.