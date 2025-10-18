Tentano di derubare un'84enne, la cassiera dà l'allarme

Tentano di derubare una pensionata, ma i carabinieri sventano il furto: un intervento tempestivo dei carabinieri della stazione di San Giorgio Piacentino ha portato alla denuncia di due individui accusati di tentato furto aggravato ai danni di una pensionata. L'episodio si è verificato il 16 ottobre al supermercato in via della Repubblica verso le 10.

L’allarme è stato dato da una cassiera del supermercato, che ha notato i due individui avvicinarsi a una donna di 84 anni del luogo, mentre stava caricando la spesa appena fatta nel bagagliaio dell’auto. La cassiera ha immediatamente avvertito i carabinieri, intuendo che i due stavano cercando di rubare la borsa all’anziana donna.

L’intervento di una pattuglia della locale stazione ha permesso di evitare il furto e di individuare il veicolo utilizzato dai malfattori, che stavano cercando di fuggire lungo la strada provinciale. I militari, che stavano già pattugliando la zona, hanno infatti intercettato l'auto lungo la SP6, procedendo all’identificazione dei due sospetti: una cittadina peruviana e un cittadino cubano, entrambi 35enne e residenti a Milano, ma di fatto senza fissa dimora.

I due sospettati sono stati accompagnati in caserma e dopo tutti gli accertamenti di rito denunciati alla Procura della Repubblica per tentato furto, aggravato dall’età avanzata della vittima. La dinamica dei fatti è stata anche chiarita dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al supermercato, che avevano registrato il loro tentativo di sottrarre la borsa.