Tetto in fiamme nel borgo del castello di Sarmato, arrivano i vigili del fuoco
Paura e danni, ma nessun intossicato dopo il probabile surriscaldamento di una canna fumaria
Cristian Brusamonti
|2 ore fa
L'intervento dei vigili del fuoco a Sarmato
A fuoco il tetto di un’abitazione nel borgo del castello di Sarmato. Momenti di paura e danni importanti, ma nessun ferito.
I pompieri sono accorsi nella tarda serata di martedì 27 probabilmente per il surriscaldamento di una canna fumaria che ha poi finito per incendiare il tetto in legno.
Sul posto anche le ambulanze e i soccorritori inviati dal 118, ma fortunatamente non ci sarebbero persone intossicate: tutti i residenti sono infatti scappati fuori di casa in tempo prima che il fumo invadesse i locali.
In particolare, a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'abitazione è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Castel San Giovanni con autoscala e maschere a gas.
L'intervento è proseguito per alcune ore.