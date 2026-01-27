Liberta - Site logo
Tetto in fiamme nel borgo del castello di Sarmato, arrivano i vigili del fuoco

Paura e danni, ma nessun intossicato dopo il probabile surriscaldamento di una canna fumaria

Cristian Brusamonti
|2 ore fa
L'intervento dei vigili del fuoco a Sarmato
1 MIN DI LETTURA
A fuoco il tetto di un’abitazione nel borgo del castello di Sarmato. Momenti di paura e danni importanti, ma nessun ferito.
I pompieri sono accorsi nella tarda serata di martedì 27 probabilmente per il surriscaldamento di una canna fumaria che ha poi finito per incendiare il tetto in legno. 
I vigili con l'autoscala per raggiungere il tetto in fiamme a Sarmato
Sul posto anche le ambulanze e i soccorritori inviati dal 118, ma fortunatamente non ci sarebbero persone intossicate: tutti i residenti sono infatti scappati fuori di casa in tempo prima che il fumo invadesse i locali.
In particolare, a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'abitazione è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Castel San Giovanni con autoscala e maschere a gas.
L'intervento è proseguito per alcune ore.
I pompieri in azione sul tetto
