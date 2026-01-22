Torna la neve nel Piacentino, allerta meteo su colline e montagne

Torna la neve sulle montagne e sulle colline piacentine. Per l'intera giornata di domani, venerdì 23 gennaio, sono infatti previste precipitazioni anche di moderata intensità sui settori appenninici emiliani con nevicate che, al di sopra dei 1300 metri potranno raggiungere anche i 30 centimetri di accumulo.

Nella seconda parte della giornata, la precipitazione nevosa potrebbe interessare anche le colline emiliane più occidentali con accumuli fino a 5 e 10 centimetri intorno ai 500 metri d'altezza. Non si escludono inoltre occasionali fenomeni franosi nelle zone montane e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. La protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha quindi diramato un'allerta meteo di colore giallo per i territori collinari e montani del Piacentino, invitando i residenti a prestare attenzione.