Tornano i ladri in chiesa: rubate le offerte per i disabili

Soltanto qualche settimana fa, qualcuno si era introdotto in Collegiata e si era portato via le offerte custodite nella cassetta accanto al presepe. Ora un altro atto ugualmente vigliacco è stato compiuto in un’altra chiesa di Fiorenzuola e ai danni dell’Associazione Famiglie Disabili. Nella mattinata di giovedì 8 gennaio alcuni volontari hanno scoperto che nella chiesa di San Francesco era stata forzata la cassetta con le offerte dei visitatori dell’Infiorata allestita dai ragazzi. Una mano ignota ne ha rubato il contenuto, destinato all’associazione per sostenere laboratori e attività, che non è stato quantificato.

Una scoperta che dapprima ha creato sconcerto e poi rabbia non soltanto nella cittadinanza, molto affezionata all’Afadi per il lavoro che svolge a favore del prossimo, ma anche tra gli stessi volontari. «Si tratta di un atto gravissimo - commenta la presidente di Afadi, Federica Bussandri - commesso non solo a danno dei volontari e dei ragazzi che si sono impegnati nei mesi scorsi per allestire l’infiorata con un lavoro di grande manualità, ma anche della chiesa e della cittadinanza tutta, che con le offerte ha dimostrato affetto e vicinanza al nostro sodalizio».