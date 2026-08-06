Travolto da un'auto bimbo di tre anni, è gravissimo

È in gravissime condizioni il bambino marocchino di soli tre anni investito nella serata di ieri, mercoledì 5 agosto, a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso. Il piccolo, figlio di una famiglia residente in provincia di Piacenza, si trovava in paese per far visita ad alcuni parenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30lungo via Lodovico Boschieri. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il bambino stava attraversando la strada con la madre e la sorella quando è stato travolto da una Volkswagen Golf. Le cause dell’investimento sono ancora al vaglio degli investigatori. Il conducente dell’auto è risultato negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti.

Dopo l’impatto il bimbo è andato in arresto cardiaco. Fondamentale il tempestivo intervento di un’infermiera residente nelle vicinanze e l'intervento die sanitari del 118. Trasportato in elicottero all’ospedale di Padova, il bambino resta ricoverato in prognosi riservata. I medici giudicano le sue condizioni estremamente critiche.