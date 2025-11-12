Trecento nuovi carabinieri in Emilia, 23 destinati in provincia di Piacenza

Sono 300 i nuovi carabinieri assegnati alla Legione Emilia-Romagna, di cui 23 destinati alla provincia di Piacenza.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della pianificazione volta a garantire un’equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, ha disposto l’assegnazione di 300 nuovi Carabinieri, appartenenti al 144° Corso di formazione, alla Legione Emilia-Romagna.

La decisione, frutto di un’attenta valutazione delle esigenze operative del territorio, conferma la costante attenzione del Comando Generale nel rafforzare la presenza dell’Arma nelle comunità e nel garantire un servizio sempre più efficiente, vicino ai cittadini e al loro bisogno di sicurezza.

I giovani Carabinieri, preparati, motivati e animati da forte spirito di servizio, andranno a rinforzare le Stazioni Carabinieri, presidi dello Stato capillarmente diffusi sul territorio nazionale e che più rappresentano, per le collettività, un insostituibile punto di riferimento e di rassicurazione costante, che si traduce in un quotidiano contatto diretto, con i cittadini anche delle più remote comunità.

L’arrivo dei nuovi militari consentirà di potenziare ulteriormente l’attività di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto ai reati, così garantendo una risposta sempre più tempestiva e qualificata alle esigenze di sicurezza delle comunità emiliano-romagnole.

Con questa nuova immissione di personale, la Legione Carabinieri Emilia-Romagna consolida la propria capacità operativa e rinnova il proprio impegno quotidiano al servizio dei cittadini. In tal senso, l’arrivo dei nuovi militari consentirà anche di potenziare i Nuclei Radiomobile di pronto intervento, così aumentando la reattività del dispositivo alle emergenze.

Di queste preziose risorse, 23 sono state assegnate al Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza ed in particolare, tenuto conto delle esigenze del territorio e della situazione dei reparti dipendenti, i nuovi giunti andranno a rinforzare 14 Stazioni Carabinieri della provincia, così aumentandone le capacità operative e di risposta alle istanze di sicurezza della cittadinanza.