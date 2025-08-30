Ubriachezza molesta, interviene la polizia locale

Due persone in stato di ubriachezza sono state identificate dalla Polizia locale di Piacenza in via Calciati, nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto. L'intervento è scattato a fronte di una segnalazione degli “street tutor”, in servizio nei fine settimana nell’ambito del progetto promosso dall’Amministrazione comunale.

Una delle due persone è stata soccorsa e trasportata in ospedale perché in condizioni di coma etilico, mentre l’altra, trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, ha manifestato comportamenti molesti nei confronti sia del personale sanitario, sia dei pazienti nelle sale d’attesa, tentando successivamente di allontanarsi.

L’uomo, un 32enne, è stato accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di via Rogerio dove, dopo essere stato identificato, è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Ciclista ubriaco

Stato di ebbrezza anche per un ciclista, caduto autonomamente qualche sera fa nei pressi di via Veneto, dove la Polizia Locale è intervenuta su richiesta del 118 per gli accertamenti del caso. L’uomo, un 38enne, a seguito dei traumi riportati è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ai controlli sullo stato di ebbrezza e dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Aveva un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite minimo, pari a 0.5 grammi per litro di sangue. Gli esami medici hanno appurato, inoltre, la positività per quanto riguarda l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Anziano scomparso e ritrovato

Nei giorni scorsi, nel corso di un turno serale, alla centrale operativa della Polizia Locale sono state segnalate le ricerche in corso per una persona scomparsa. Una volta ricevuti tutti gli elementi utili alla possibile identificazione dell’uomo, un cittadino novantenne, le pattuglie impegnate hanno effettuato mirati controlli nelle zone dove era stato segnalato l’allontanamento, risalente al pomeriggio. L’anziano è stato ritrovato in buono stato di salute e successivamente accompagnato presso la Questura di Piacenza per il ricongiungimento con i familiari in apprensione.

Nidiata di piccioni abbandonati

Insolita segnalazione, infine, ricevuta la settimana scorsa dal Comando di via Rogerio: un cittadino ha individuato, in zona Veggioletta, un trasportino per animali abbandonato e in stato di incuria, contenente una nidiata di piccioni appena nati. Gli agenti giunti sul posto, al fine di accertare le condizioni dei volatili, hanno attivato dapprima il servizio Veterinario dell’Azienda Usl e successivamente alcune associazioni locali che potessero prendersi cura dei piccoli, non ancora in condizione di volare. Gli operatori di Polizia Locale, presi i contatti con una volontaria attiva tra le province di Parma e Reggio Emilia, resasi prontamente disponibile a prendere in carico gli animali al fine di un loro recupero fisico, l’hanno raggiunta a Parma affidandole i piccioni appena nati.