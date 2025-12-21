Ubriachi al volante, due incidenti in due giorni a San Giorgio

Due incidenti stradali in soli due giorni hanno acceso i riflettori sul tema della sicurezza stradale a San Giorgio. Entrambi i conducenti coinvolti sono risultati positivi all’alcol test.

Il primo sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 6, vicino alla rotatoria per Sant'Agata: un automobilista ha perso il controllo del veicolo, distruggendo la rete di protezione dei guard rail su entrambi i lati della carreggiata. Gli accertamenti hanno confermato che era alla guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro immediato della patente.

Il secondo episodio si è verificato sulla strada provinciale 36, in località Rizzolo, e ha coinvolto un’autovettura e un autocarro che procedevano in direzioni opposte. Anche qui un conducente è risultato positivo all’alcol test, con un tasso superiore a quattro volte il limite consentito. Oltre al ritiro della patente, il veicolo è stato sequestrato a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le patenti ritirate saranno trasmesse alla Prefettura di Piacenza per i procedimenti previsti dalla legge.

La Polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure, che ha rilevato i due incidenti, lancia un appello chiaro: rispettare le norme sulla guida e l’alcol è fondamentale per proteggere la vita propria e quella degli altri.