Un "mare" di bidoni, in strada dell'Orsina il deposito di Iren

Un’area costellata di bidoni e bidoncini, accatastati a perdita d’occhio. È questa l’immagine che colpisce chi passa in Strada dell’Orsina, dove si trova il deposito operativo per lo stoccaggio temporaneo dei contenitori destinati al servizio di raccolta dei rifiuti. Una concentrazione di contenitori che, negli ultimi giorni, ha alimentato interrogativi e perplessità, soprattutto in relazione all’avvio del nuovo sistema di tariffazione puntuale e ai costi che ne derivano per i cittadini.

A fare chiarezza è Iren, che spiega come l’area non sia una discarica improvvisata né un accumulo anomalo. All’interno sono presenti bidoncini nuovi, pronti per essere distribuiti, ma anche contenitori dismessi, ormai giunti a fine vita. Questi ultimi, precisa la società, vengono temporaneamente accantonati in attesa delle operazioni di svuotamento e smontaggio. Solo successivamente vengono ritirati da un’azienda specializzata che si occupa del recupero e del riciclo delle materie plastiche, poi riutilizzate per la produzione di nuovi contenitori. Un ciclo che, secondo Iren, rientra in una logica di economia circolare e di corretta gestione dei materiali.