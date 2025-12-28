Una casa per dare una mano a uomini soli
Progetto del Comune di Castelsangiovanni per aiutare persone fragili. Saranno ospitate in un edificio che sorge lungo la via Emilia Pavese
Mariangela Milani
|1 ora fa
La casa Il Raggio a Castelsangiovanni, in via Emilia Pavese, ospiterà alloggi per uomini fragili. Al suo interno troveranno spazio 4 o 5 posti per uomini soli, fisicamente autosufficienti ma che vivono in condizioni di emarginazione o fragilità perché senza un lavoro, senza una rete familiare che li supporti o perché vivono una situazione di temporaneo disagio.
Un progetto del Comune che vedrà la luce nel 2026 con lo scopo di dare temporanea accoglienza per un periodo da un minimo di 6 mesi a un massimo di un anno. Il tempo cioè di mettere ordine nella propria vita, magari con il supporto di educatori e della rete dei servizi sociali, prima di reinserirsi a pieno titolo nel tessuto sociale locale.
La presenza di educatori qualificati servirà a supportare queste persone, aiutandole a trovare un lavoro, trovare un altro alloggio. In una parole le aiuterà a rendersi nuovamente indipendenti prima di reinserirsi in piena autonomia nel contesto sociale.