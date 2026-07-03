Soccorritori in trattore per raggiungere una giovane punta da una vespa

Momenti di paura a in località Torria, sopra Missano di Bettola. Una ragazza di 22 anni è stata punta al collo da una vespa ed è andata in shock anafilattico. Sul posto si sono recate un'auto infermieristica e un'ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure.

Il personale sanitario Anpas, vista l'impraticabilità della strada e il luogo impervio, ha dovuto abbandonare i mezzi e procedere per un tratto a bordo di un trattore e per un tratto a piedi. Per alcuni minuti l'orientamento era quello di allertare l'elicottero dell'elisoccorso. L'intervento non si è però reso necessario perché la giovane ha risposto alle prime cure con cortisone, aerosol e antistaminico per circa mezz'ora.