Via Cappuccini: ok del consiglio all’acquisizione di una porzione di via

Acquisizione sanante a seguito di un errore procedurale durante lavori eseguiti nel 2005 «Atto di correttezza verso i privati e garantire viabilità strategica senza rischio di futuri contenziosi» Il Consiglio comunale di Fiorenzuola d’Arda ha approvato, nel corso dell’ultima seduta riunitasi presso la sala consiliare, la delibera per l’acquisizione definitiva al patrimonio comunale di una porzione di terreno situata in via Cappuccini, mediante un’operazione definita «acquisizione sanante», ai sensi della normativa vigente, dal Sindaco Romeo Gandolfi.

L’intervento del Sindaco

Il tema è stato trattato durante la seduta consiliare dallo stesso Gandolfi. «La questione – ha spiegato il Sindaco - risale inizialmente al 2005, quando alcuni lavori di rifacimento del manto stradale e posa di sottoservizi avevano comportato l’allargamento della carreggiata su un’area privata di circa 350 metri quadrati situata in via Cappuccini, senza che venisse mai perfezionato un decreto di esproprio. Un’analisi tecnica avviata nel 2023, a seguito della volontà della proprietà privata di recintare i propri confini per ragioni di sicurezza - vista la vicinanza con lo stabilimento di un’azienda locale e il conseguente intenso traffico di mezzi pesanti - ha portato alla luce l’errore procedurale. Data l'impossibilità di restituire il terreno, ormai parte integrante della sede stradale, l’Amministrazione comunale ha quindi optato per la procedura dell’acquisizione coattiva sanante, che ci permette di regolarizzare la proprietà del sedime stradale e di riconoscere al contempo un indennizzo alla proprietà, pari a complessivamente 5.790 euro, comprensivi del valore del terreno, del pregiudizio patrimoniale e del rimborso delle spese tecniche. Regolarizzare la proprietà del sedime stradale non è solo un atto di correttezza verso i privati, ma un passaggio fondamentale per mettere in sicurezza il patrimonio dell'Ente e garantire la continuità di una viabilità strategica, vista la presenza di un’importante azienda locale, senza il rischio di futuri contenziosi», ha concluso il Sindaco.



