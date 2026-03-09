Via del Commercio-via Orsi, ancora uno scontro
Ennesimo schianto nella zona industriale dell'Orsina
Redazione Online
|3 ore fa
Ancora un incidente all'incrocio tra via del Commercio e via Orsi a Piacenza, nella zona industriale dell'Orsina. Nella mattinata di lunedì 9 marzo due mezzi si sono scontrati riportando seri danni.
Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118.
L'incrocio è stato teatro di un analogo incidente anche nel dicembre scorso, quando un'auto finì a ruote all'aria, al quale seguì la denuncia di un residente per la pericolosità dell'intersezione stradale.