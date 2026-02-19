Via Malaspina, grosso ramo cade su una vettura in sosta (VIDEO)

Momenti di paura questa sera in via Malaspina, nella zona della Besurica a Piacenza. Un grosso ramo del giardino di un condominio è caduto sulla strada andando a schiantarsi su una vettura in sosta. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco con una autoscala che hanno provveduto a segare la pianta mettendola in sicurezza e a rimuovere la parte caduta. A quanto si è appreso sarebbe già il secondo crollo avvenuto nella via. Un altro albero, lo scorso anno, si era appoggiato alla recinzione a causa del forte vento.