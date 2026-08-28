Viaggio tra i ricordi delle "Terme di Bacedasco"

Terme di Bacedasco" sulle pagine del quotidiano Libertà di oggi. Cure, benessere, svago e il miraggio della rinascita. Viaggio tra i ricordi lasciati dalle "

Basta dire “Terme di Bacedasco” e, per gran parte dei piacentini, si accendono i ricordi. «Ero stato sul trenino», «ho ancora la foto su un pony», «ci andavo a fare le cure per la sinusite», «ho fatto lì il pranzo del matrimonio», «mi portavano le bottigliette di acqua puzza», «ci sono stato in colonia». Sicuramente chi legge avrà altri aneddoti da raccontare. Le terme della Valdarda, erano immerse nella natura, le strutture erano all’insegna della sostenibilità. Si accedeva grazie a un trenino con le stazioni, c’era un parco giochi e anche gli animali. Un luogo di svago, di cure, di feste e di domeniche trascorse in famiglia. Qualcuno lo definiva un paradiso terrestre, altri una sorta di piccola Disneyland piacentina. Anche personaggi famosi come Vittorio Gassman, Giovanni Guareschi, il cardinale Oddi e Cesare Zavattini frequentavano abitualmente le Terme.

Oggi passare da quelle parti suscita un sussulto davanti a ciò che non rappresenta più. Da rinomato centro termale a luogo dell’abbandono. Spesso anche sui social vengono pubblicati scatti impietosi di come era e come è ridotta oggi quell’area, chiusa dagli anni Novanta. Devastazione, incuria, degrado e sporcizia dominano là dove un tempo splendeva una florida attività. Che amarezza vedere quegli ettari di terreno, un tempo rigogliosi e pieni di vita e quelle strutture che oggi appaiono fatiscenti, consumate dal tempo e deturpate dai vandali.

Eppure, basta chiudere gli occhi per ritrovare quel parco, circondato da imponenti boschi di castagni.

Sul palco delle terme anche un giovane Vasco

«Al concerto di Vasco alle Terme di Bacedasco c’ero anch’io, ero andato in Vespa con alcuni amici di San Lorenzo». Nel ricordo di Ivano Rocchetta, allora diciottenne e oggi sindaco di Castell’Arquato, c’è ancora tutto l’entusiasmo di quel pomeriggio di fine primavera. Era il 6 giugno 1982 quando Vasco Rossi fece tappa nel parco termale di Bacedasco nell’ambito del tour “Vado al massimo”.