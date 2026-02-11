Viaggio tra le buche tra Lugagnano e Castell'Arquato

Sembra di essere su una grattugia a fori larghi. Oppure in mezzo ad una turbolenza, solo che tendenzialmente quella si verifica ad alta quota: invece siamo a circa 250 metri di altitudine, e in auto. La strada provinciale numero 4, nel tratto di strada che collega Lugagnano a Castell'Arquato, è un disastro. Stessa sorte, se non peggiore, anche per numerose comunali dei due paesi della Valdarda: dopo lo slalom tra le buche sull’autobus degli studenti in direzione Rustigazzo (su Libertà del 28 ottobre scorso), abbiamo percorso la comunale in località Doppi di Castell'Arquato.

«Siamo arrivati al punto di non ritorno», ha detto un cittadino qualche giorno fa, parlando del tratto tra Lugagnano e Castell'Arquato. Le piogge della scorsa settimana, incessanti, hanno fatto da detonatore naturale: voragini su voragini. Numerose sono state chiuse con riparazioni provvisorie: se si prova a mettere un piede nelle poche che restano, questo scompare fino alla caviglia. Però il punto di ritorno parrebbe esserci: il Servizio Viabilità Provincia di Piacenza, interpellato, rende noto che è imminente la stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa dell’asfalto lungo tutta la Sp4 di Bardi, per un importo complessivo di circa 867mila euro (fondi ministeriali e in parte provinciali). I lavori interesseranno anche il tratto ammalorato tra Lugagnano e Castell'Arquato.