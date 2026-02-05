Nuova Statale 45, lavori assegnati a un consorzio di Perugia

Prima era solo un’idea, sui tavoli da almeno quarant’anni. Ora la variante più amata e odiata degli ultimi anni, la Rivergaro-Cernusca, ha un nome e cognome, protocollati da Anas il 29 gennaio: sarà infatti il Cec, Consorzio stabile Europeo Costruttori di Perugia, a predisporre il progetto esecutivo (tempo 5 mesi) e poi a iniziare a costruire gli undici chilometri strategici di nuova Statale 45 tra la Bellaria e le porte di Perino. Il ribasso con il quale il Cec ha vinto la gara è stato del 12 per cento: l'opera avrà quindi un valore di 124 milioni di euro.

Primo a darne notizia il consigliere provinciale e comunale di Bobbio Federico Bonini, con il segretario Lega Emilia Matteo Rancan: «Un giorno bellissimo», dicono. Esulta il presidente dell'Unione montana Roberto Pasquali, così come il consigliere regionale e assessore a Travo Lodovico Albasi, che chiede un tavolo permanente per il monitoraggio dell'opera. E Andrea Gatti, sindaco di Rivergaro, che attende intanto l'esito del ricorso al Tar contro il progetto di Anas (la discussione davanti ai giudici sarà il 29 aprile), spiega: «Non abbiamo mai chiesto la sospensiva dei lavori perché non siamo quelli del no. E infatti l'iter procede».