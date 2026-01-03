Vigili del fuoco, saluta Dadone: il nuovo comandante è Vito Cristino
Il nuovo comandante arriva da Monza
Vito Cristino
Dal prossimo primo febbraio cambia la guida del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Piacenza. Pier Nicola Dadone lascerà l’incarico per assumere la direzione del Comando di Cremona, mentre a Piacenza arriverà Vito Cristino.
Cristino assumerà la responsabilità del Comando provinciale con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e di rafforzare ulteriormente l’efficienza del servizio sul territorio. Sessantadue anni, proviene dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, dove ha maturato una lunga e solida esperienza sia sul piano operativo sia su quello organizzativo.