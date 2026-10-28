Violenta aggressione per rubare un cellulare: un arresto e due denunce
Determinante l’intervento del personale di vigilanza Sicuritalia. Al termine delle verifiche un 43enne albanese è stato arrestato con l'accusa di rapina
Redazione Online
|2 ore fa
Aggressione degenerata in un parcheggio per sottrarre un cellulare. È accaduto nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, nei pressi del parcheggio di un esercizio commerciale in via Conciliazione, a Piacenza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo sarebbe stato colpito da tre persone: un uomo e una donna di nazionalità albanese e un uomo italiano. La vittima, aggredita e ferita al volto, avrebbe subito anche la sottrazione del telefono cellulare, successivamente recuperato dagli agenti.
Determinante l’intervento del personale di vigilanza Sicuritalia, che ha segnalato l’accaduto, intercettato i soggetti coinvolti consentendo alle forze dell’ordine di raggiungere questi ultimi in via Manzoni, dove è intervenuta la Volante della Polizia con l’ausilio delle pattuglie dei Carabinieri.
Gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità dei tre soggetti un telefono di colore blu, riconosciuto dalla vittima come proprio e successivamente restituitogli. Il cittadino è stato assistito dal personale sanitario, mentre i tre soggetti ritenuti responsabili dell’aggressione e della rapina sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti.
Al termine delle verifiche, il 43enne albanese è stato arrestato con l’accusa di rapina in concorso e sottoposto agli arresti domiciliari. La donna albanese e il 69enne italiano sono stati denunciati in stato di libertà per lo stesso reato.
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