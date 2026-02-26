Violenza domestica, boom di codici rossi a Monticelli
Nel 2025 solo due casi, all'inizio del 2026 siamo già arrivati a quota quattro
Valentina Paderni
|2 ore fa
Se lo scorso anno i "codici rossi" sono stati un paio, il 2026 per il comune di Monticelli inizia registrando un dato preoccupante: in due mesi sono già scattati quattro "codici rossi", termine con cui si indicano i casi di violenza domestica. Le vittime sono donne e minori a cui l’ente locale deve far fronte, sostenendo i costi degli allontanamenti o degli affidamenti soprattutto in struttura.
E’ stata l’assessora Cassandra Dagani a comunicare la situazione in occasione della discussione, in consiglio comunale, che ha portato all’approvazione, a maggioranza, del bilancio di previsione 2026. «Nel documento di bilancio - dichiara Dagani - tutto ciò che riguarda il settore dei servizi alla persona subisce importanti variazioni da un anno all’altro. Per il semplice fatto che il bisogno che il territorio dimostra con il passare del tempo cambia, anche tantissimo».
