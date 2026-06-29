YouthBank 2026: assegnati 120mila euro a 24 progetti giovani tra cultura, sport e inclusione sociale

Festa grande per i “magnifici 24”. Come è ormai da tradizione, YouthBank ha organizzato un evento pubblico per premiare le iniziative che nei prossimi mesi, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, animeranno il territorio. È l’esito del Bando con il quale YouthBank si è confermato per il terzo anno come una delle esperienze più significative di partecipazione giovanile, con numeri in crescita e una qualità progettuale sempre più matura.

L’edizione 2026 ha registrato infatti 43 progetti presentati, di cui 24 selezionati, superando i dati dello scorso anno e confermando la vitalità della rete che unisce Piacenza (nelle tre sezioni Città, Levante e Ponente) e Vigevano. L’evento, chiamato anche quest’anno “Joy”, è andato in scena allo Spazio Too all'interno della quinta edizione di Spazio al Gioco, manifestazione organizzata dall’associazione culturale Igra e dedicato alla creatività e alla partecipazione attiva.

A fare gli onori di casa Edoardo Favari, consigliere generale della Fondazione e coordinatore dell'intero progetto, la consigliera d’amministrazione della Fondazione Giovanna Palladini e l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi. 120mila euro (30mila per ognuna delle quattro sezioni) il budget messo a disposizione per finanziare i progetti selezionati: hanno temi e finalità che spaziano dal welfare alla cultura, all’istruzione, allo sport, alle varie discipline artistiche alla ristorazione inclusiva, alla salute mentale, alle nuove tecnologie fino al problema della casa per i neomaggiorenni in uscita dalle comunità.

Ecco i progetti e i planner che li hanno proposti: per YouthBank Piacenza Città “Mondiale a Piacenza” di Matteo Defacqz, Renzo Fanelli, Benedetta Franciotti e Selma Licina, “Run for Future” di Tommaso Apponi ed Elia Gazzola, “Chiavi in Mano” di Mariella Albertelli, Juliana Bianchi, Darling Yaw Amoah, Rama Marai e Amira Meskine, “Adesso Mangio Io!” di Alberto Cioncolini e Lorenzo Raimondi, “Torta con la Nonna” di Marco Monico, Maria Vittoria Soda e Virgina Tarantino, “The Futurness” di Valentina Grecu, Martina Maggi, Jasmin Miari ed Eric Martin Cristof Petersen Buchgeher, “Health Lab” di Lucia Brida, Elisabetta Vittoria Caiazzo, Matilde Giuranno e Daniele Turkaj, “FemmeFest 2026” di Francesco Pecoraro e Alessia Rivioli, “Undercomix 2” di Domenico Somma, Tiziano Torselli, Davide Tosi e Riccardo Trespidini; perYouthBank Piacenza Levante “Sta Bein!” di Brian Aprile, Makedonka Atanasova, Martina Carini, Robert Grigore Deloiu ed Emily Dotti, “Frequenza Z” di Emanuele Bandini e Lorenzo Tiramani, “Luga On Stage” di Giulia Castellana, Greta Castellana, Giuseppe Crespo, Francesca Romani e Matteo Quarantelli, “Stramlòn” di William Binelli, Anna Merlini e Pietro Rocchetta, “Senza Troppi Giri di Sedia” di Francesca Fiorani e Martina Villaggi, “La Casa degli Studenti” di Sebastian Gandolfi, Davide Maggi e Serena Paraboschi, “Travelling with Freedom” di Martina Cattani e Anna Fossati; per YouthBank Piacenza Ponente “Memorie in Piazza” di Marta Bonatti, Vittoria Castignoli ed Emma Franzini, “Culturalmente” di Martina Balletti, Denise Bernardi, Matilde Bracchi, Chiara Scazzariello e Samuele Scazzariello, “Ponti tra Generazioni” di Aurora Mulazzi e Chiara Mulazzi, “Oltre lo Scatto” di Ambra Itzel Brav; per YouthBank Vigevano “Festival sotto la Torre” di Ronilda Ndoja e Giacomo Zangirolami, “Giovani a Confronto” di Morgan Galeazzi e Parid Shishmani, “Cultura Viva” di Rebecca Rossi e Andrea Santoro, “Music for a While” di Edoardo Fadda e Marco Nicolò. Fondamentale, ancora una volta, il supporto degli enti del Terzo Settore che hanno affiancato i ragazzi per la realizzazione dei progetti. Per Piacenza e provincia sono stati coinvolti Abracadabra, A.S.D. DKB, Associazione Famiglie Disabili, Associazione ODV FemmeFest, Associazione Clizia, Auser Piacenza, Avis Provinciale Piacenza, Bagai Carpaneto ODV, Beside APS, Casa Paveri APS, Circolo Arci di San Vito, Circolo Arci Tre Rose APS, Confraternita dei Grass, Cooperativa Eureka, Kairos Servizi Educativi, OraPro Comics, PULMSE ODV, Promis Gruparel, Sciara Progetti e Tralaviaemiliaeluest, per il territorio di Vigevano, Associazione Astrolabio, Rete Cultura Vigevano ETS, Sound Project Academy & Studios ETS e Urlo di Vigevano.