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Da Piacenza a Roma per la parata della Repubblica (Video)

Il nostro fotografo Mauro Del Papa invitato nella capitale in occasione della parata per l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica

Federico Frighi
Federico Frighi
|1 ora fa
Il nostro fotografo Mauro Del Papa è stato invitato nella capitale in occasione della parata per l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica; nelle prossime edizioni di Libertà pubblicheremo il suo reportage di immagini. Oggi vi diamo una anticipazione dello spettacolare evento ai Fori Imperiali Alla Festa delle Repubblica nella capitale hanno preso parte anche due sindaci piacentini, Riccardo Sparzagni di Podenzano e Filippo Zangrandi di Calendasco. 
foto Delpapa
foto Delpapa
foto Delpapa

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