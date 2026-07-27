Dal 2027 tariffa puntuale a Castel San Giovanni: si pagherà in base ai rifiuti prodotti

Dal 1° gennaio 2027 anche Castel San Giovanni passerà alla raccolta puntuale dei rifiuti, il sistema che prevede il pagamento della tariffa in base alla quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotta. L'annuncio è stato dato dall'assessore ai Lavori pubblici Massimo Bollati nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale.

Il nuovo sistema comporterà una profonda riorganizzazione delle modalità di conferimento, con particolare attenzione al centro storico. Qui saranno infatti installate co-station dedicate al conferimento del rifiuto indifferenziato, accessibili esclusivamente tramite tessera personale. Due postazioni di dimensioni maggiori troveranno invece spazio nell'area delle scuole e in prossimità del distributore dell'acqua.

L'avvio operativo sarà preceduto da una fase di preparazione e sperimentazione. Nei mesi di novembre e dicembre 2026 il nuovo servizio sarà testato sul territorio, mentre nelle sei settimane precedenti gli informatori di Iren passeranno casa per casa per distribuire i contenitori, il materiale informativo e illustrare ai cittadini il funzionamento del nuovo sistema.

Sono inoltre previsti incontri pubblici durante i quali verranno spiegate le novità e fornite tutte le informazioni necessarie per accompagnare famiglie e attività economiche verso il passaggio alla tariffa puntuale.