Dal dolore alla rinascita, le vostre storie su Libertà: «Raccontateci l’amore che vi ha salvato»
Nasce “L’amore che salva”, la rubrica di Chiara Cardile, che dopo il femminicidio della madre ha trovato nell’amore dei genitori la forza di rinascere. Ogni settimana le storie dei lettori che hanno saputo ricominciare.
Redazione Online
|1 ora fa
di GIOVANNA CARDILE
Ci sono storie che raccontano il dolore. E poi ci sono quelle che raccontano cosa accade dopo. Questa rubrica, "L’amore che salva", nasce per raccontare proprio quel momento: quando, dentro una crisi, una perdita o una ferita, qualcosa o qualcuno ci aiuta a rimetterci in piedi.
Viviamo immersi nella velocità delle notizie, nelle emergenze, nelle tragedie raccontate ogni giorno. Ma spesso manca uno spazio per fermarsi e guardare ciò che accade alle persone, a ciò che resta dopo il dolore e, soprattutto, a ciò che può trasformarlo. Questa rubrica nasce con l’idea di restituire centralità alle storie umane e alla possibilità di rinascere.
Cerchiamo storie vere di persone che hanno trovato nell’amore una forma di salvezza. Non necessariamente l’amore romantico: può essere quello per un figlio, un genitore, un amico, un animale, ma anche per lo sport, la musica, l’arte, il proprio lavoro o una passione.
Qualcosa che, in un momento difficile, abbia dato un motivo per andare avanti, abbia restituito un senso, aperto una strada o semplicemente permesso di resistere.
L’origine di questa rubrica è personale. Io stessa sono stata salvata dall’amore dei miei genitori dopo il femminicidio di mia madre. Da un dolore che avrebbe potuto definire per sempre la mia vita è nata la consapevolezza che l’amore, nelle sue forme più diverse, può diventare una forza concreta, capace di accompagnarci anche nei momenti più bui.
Per questo vogliamo raccogliere le vostre storie: perché ogni esperienza individuale può diventare qualcosa in cui qualcun altro si riconosce. Una storia può far sentire meno soli, dare coraggio, aprire una domanda o ricordare che, anche quando sembra impossibile, esiste la possibilità di ricominciare.
Ogni settimana pubblicheremo una testimonianza, accompagnandola con una breve restituzione: un momento di ascolto e di dialogo con chi ha scelto di condividere la propria storia.
"L’amore che salva" vuole raccontare ciò che spesso resta fuori dalle cronache: non solo ciò che ci accade, ma ciò che siamo capaci di diventare dopo che ci è accaduto.
Se hai una storia in cui qualcosa o qualcuno ti ha aiutato a salvarti, a ricominciare o semplicemente a non arrenderti, questa rubrica vuole ascoltarla: puoi raccontarla scrivendo dal 12 ottobre una mail a: [email protected]
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