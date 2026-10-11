Dal dolore alla rinascita, le vostre storie su Libertà: «Raccontateci l’amore che vi ha salvato»

Giovanna Cardile

di GIOVANNA CARDILE





Ci sono storie che raccontano il dolore. E poi ci sono quelle che raccontano cosa accade dopo. Questa rubrica, "L’amore che salva", nasce per raccontare proprio quel momento: quando, dentro una crisi, una perdita o una ferita, qualcosa o qualcuno ci aiuta a rimetterci in piedi.

Viviamo immersi nella velocità delle notizie, nelle emergenze, nelle tragedie raccontate ogni giorno. Ma spesso manca uno spazio per fermarsi e guardare ciò che accade alle persone, a ciò che resta dopo il dolore e, soprattutto, a ciò che può trasformarlo. Questa rubrica nasce con l’idea di restituire centralità alle storie umane e alla possibilità di rinascere.

Cerchiamo storie vere di persone che hanno trovato nell’amore una forma di salvezza. Non necessariamente l’amore romantico: può essere quello per un figlio, un genitore, un amico, un animale, ma anche per lo sport, la musica, l’arte, il proprio lavoro o una passione.

Qualcosa che, in un momento difficile, abbia dato un motivo per andare avanti, abbia restituito un senso, aperto una strada o semplicemente permesso di resistere.

L’origine di questa rubrica è personale. Io stessa sono stata salvata dall’amore dei miei genitori dopo il femminicidio di mia madre. Da un dolore che avrebbe potuto definire per sempre la mia vita è nata la consapevolezza che l’amore, nelle sue forme più diverse, può diventare una forza concreta, capace di accompagnarci anche nei momenti più bui.

Per questo vogliamo raccogliere le vostre storie: perché ogni esperienza individuale può diventare qualcosa in cui qualcun altro si riconosce. Una storia può far sentire meno soli, dare coraggio, aprire una domanda o ricordare che, anche quando sembra impossibile, esiste la possibilità di ricominciare.

Ogni settimana pubblicheremo una testimonianza, accompagnandola con una breve restituzione: un momento di ascolto e di dialogo con chi ha scelto di condividere la propria storia.

"L’amore che salva" vuole raccontare ciò che spesso resta fuori dalle cronache: non solo ciò che ci accade, ma ciò che siamo capaci di diventare dopo che ci è accaduto.