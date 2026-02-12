Dal tabagismo alla prevenzione: perché dire addio alle sigarette cambia la vita

James Dean e Marilyn Monroe la utilizzavano come simbolo di bellezza e di seduzione. Parliamo della sigaretta, che per decenni ha esercitato un fascino potentissimo nell’immaginario collettivo anche grazie al cinema. Fumare era sinonimo di eleganza ma anche di ribellione. Oggi invece abbiamo capito che fumare comporta rischi molto gravi per la nostra salute perché rappresenta la prima causa di morte evitabile al mondo. Ne parlano alcuni esperti a “Star bene”, la trasmissione della salute condotta da Marzia Foletti, in onda questa sera alle 21.00 su Telelibertà. Ospiti della puntata: Angelo Mangia, pneumologo e responsabile del Centro Antifumo dell’Ausl di Piacenza (collegato via zoom), Francesco Andrani, dirigente medico in Pneumologia e Utir dell’Ausl di Piacenza, il professor Luigi Cavanna, oncologo e Primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group.

Circa il 24% degli adulti tra i 18 e 69 anni fuma. Oltre il 50% dei fumatori inizia prima dei 18 anni. Il 21% dei fumatori consuma più di un pacchetto al giorno. Numeri spaventosi collegati all’insorgenza di numerose patologie, tra cui i tumori. Durante la trasmissione riflettori puntati sul mondo del lavoro e su quanto il tabagismo possa influire sulla capacità di svolgere determinate mansioni in sicurezza. A Piacenza è attivo il centro Antifumo dove medici qualificati strutturano interventi personalizzati e offrono supporto motivazionale e farmacologico. La prima visita si prenota chiamando il numero 0523-303727. La puntata è in collaborazione con Asia.