Dalla vigna alla cantina: la vendemmia degli studenti del Raineri Marcora

Si è chiusa nei giorni scorsi la vendemmia degli studenti del sesto anno del corso di Enotecnico dell'istituto Raineri Marcora, impegnati nella raccolta delle ultime uve presso l'azienda vitivinicola Monferrina di Vicobarone. L'esperienza nasce dalla collaborazione tra un'azienda privata del territorio e il Campus agroalimentare di Piacenza. Per i ragazzi è stata l'occasione di lavorare direttamente in vigneto, a contatto con i professionisti del settore. Hanno affrontato le scelte che fanno la differenza nella qualità del vino: valutare la maturazione, scegliere il momento giusto per la raccolta, gestire le uve con cura dal grappolo al trasporto. Il percorso non si è fermato in campagna. Le uve raccolte sono state portate a Piacenza, nella cantina didattica del Campus, dove gli studenti hanno seguito le prime fasi della vinificazione: dalla ricezione delle uve alla lavorazione, fino all'avvio della fermentazione. Il ciclo completo, dalla vigna alla cantina, permette di collegare le conoscenze acquisite in aula con la pratica quotidiana della produzione enologica. Un'iniziativa che mostra il valore del dialogo tra scuola e imprese del territorio. Per i futuri enotecnici significa entrare nel mondo del lavoro con esperienza concreta, mentre per le aziende è un modo per contribuire alla formazione di nuove competenze in una filiera, quella vitivinicola piacentina, che vive di tradizione e di passaggio di conoscenze tra generazioni.