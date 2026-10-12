«Voglio tornare in carcere», poi evade dall’ospedale di Fiorenzuola: detenuto sparito

«Preferisco tornare in carcere con i miei compagni piuttosto che rimanere qui». Lo aveva detto ai sanitari, esasperato dalla lunga degenza ospedaliera. Poi, anziché rientrare in cella, è fuggito dall'ospedale di Fiorenzuola, facendo perdere le proprie tracce.

Protagonista un detenuto tunisino di 60 anni, condannato in via definitiva a cinque anni di reclusione, che avrebbe terminato di scontare la pena nel gennaio 2027.

Trasferito a fine luglio dal carcere all'ospedale di Piacenza e successivamente, ai primi di agosto, a Fiorenzuola, si trovava in regime di detenzione domiciliare per cure ospedaliere, senza piantonamento.

Nei giorni scorsi avrebbe manifestato insofferenza per il ricovero, chiedendo di tornare in prigione. Poi la fuga, probabilmente durante la notte: si sarebbe vestito e avrebbe lasciato la struttura dalla porta principale.

La scomparsa è stata segnalata ai carabinieri. Se rintracciato, il sessantenne dovrà rispondere anche dell'accusa di evasione, con il rischio di vedere prolungata la pena ormai prossima alla conclusione.