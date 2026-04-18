Evasione dai domiciliari, lite e minacce i carabinieri: 37enne arrestato

Un 37enne, originario della Repubblica Dominicana, ma cittadino italiano, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella mattinata di sabato 18 aprile dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola con il supporto dei militari della Stazione di Villanova. L’uomo, attualmente alla detenzione domiciliare, è stato individuato intorno alle ore 2 della notte nei pressi di un pubblico esercizio locale, in violazione delle prescrizioni che gli imponevano la permanenza presso la propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti su richiesta, il soggetto aveva poco prima ingaggiato un alterco per futili motivi con un altro avventore, rimasto illeso. Nel corso dell’intervento l’uomo è stato trovato in possesso di un oggetto in materiale plastico, modificato e reso appuntito, potenzialmente idoneo ad offendere, con il quale avrebbe minacciato anche alcuni passanti. L’oggetto è stato quindi sequestrato.

Il 37enne ha poi mantenuto un comportamento aggressivo e provocatorio, sia sulla pubblica via sia presso gli uffici dell’Arma, rifiutando di fornire le proprie generalità e oltraggiando e minacciando i carabinieri intervenuti. Ha anche manifestato atteggiamenti autolesionistici. E' stato quindi denunciato per minaccia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, evasione e per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Al termine delle formalità di rito, tenuto conto delle condotte poste in essere e del precedente provvedimento a suo carico, l’uomo è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.