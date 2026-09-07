Digital Export, fino a 20mila euro alle imprese per crescere sui mercati esteri

Più di un milione per l'export delle Pmi

Nuove risorse anche per le piccole e medie imprese che vogliono rafforzare la propria presenza sui mercati esteri o affacciarsi per la prima volta oltre i confini italiani. Il bando Digital Export 2026-2027, promosso dalle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna insieme alla Regione, mette infatti a disposizione oltre 1 milione e 120mila euro a fondo perduto.

La misura riguarda tutte le micro, piccole e medie imprese manifatturiere con sede in Emilia-Romagna, e quindi anche quelle della provincia di Piacenza, senza vincoli legati al fatturato. Possono partecipare sia aziende già presenti all'estero sia realtà che intendono avviare per la prima volta un percorso di internazionalizzazione.

Contributi da 10mila a 20mila euro

Ogni impresa potrà ottenere da 10mila a 20mila euro, fino a coprire il 50% delle spese ammissibili del progetto. Le iniziative dovranno prevedere almeno due azioni, una delle quali obbligatoriamente dedicata alla promozione digitale e al digital marketing.

Le domande potranno essere presentate dal 28 settembre al 5 ottobre e saranno valutate attraverso una graduatoria.

Martedì il webinar per le aziende

Per presentare opportunità, requisiti e modalità di partecipazione, martedì 8 settembre è in programma un webinar gratuito organizzato da Unioncamere Emilia-Romagna insieme alla Regione e al sistema camerale.

L'iniziativa segue il recente Bando Internazionalizzazione 2026 della Camera di commercio dell'Emilia, che ha esaurito l'intera dotazione da un milione di euro, finanziando 188 domande presentate dalle Pmi del territorio emiliano.