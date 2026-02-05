Dillo alla lupa, focus sulla riforma degli istituti comprensivi

riforma degli istituti comprensivi in città. La nuova puntata di “Dillo alla lupa”, talk show di Telelibertà condotto da Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, in onda venerdì 6 febbraio alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre e su Spazio al confronto sulladegli. La nuova puntata di “Dillo alla lupa”, talk show dicondotto da, in onda venerdì 6 febbraio alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre e su www.liberta.it , sarà dedicata alla riorganizzazione scolastica che entrerà in vigore dal prossimo settembre.

Al centro, la nascita degli istituti comprensivi: addio ai circoli didattici e alle scuole medie autonome, sostituiti da otto nuove realtà al posto delle nove autonomie attuali. Un unico dirigente, un’unica amministrazione, un percorso educativo continuo dai 3 ai 14 anni. La riorganizzazione punta a rafforzare il collegamento tra i diversi gradi, criticità segnalata da Comune, Ufficio scolastico e dirigenti. Il piano, condiviso con i sindacati, è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale nel marzo 2024. Confermata la libertà di scelta per le famiglie, con lo stradario utilizzato solo in caso di posti insufficienti.

Non mancano i dubbi, legati anche a scuole ancora incomplete. A inquadrare i nodi della riforma sarà Francesca Capra, madre di tre alunni, ospite in studio di “Dillo alla lupa”. A seguire l’intervista all’assessore Mario Dadati e al provveditore Andrea Grossi. La puntata proseguirà poi con il confronto politico, ma anche professionale, tra i consiglieri comunali Tiziana Albasi, esponente del Partito democratico, e Massimo Trespidi della civica Barbieri-Liberi, entrambi docenti di scuola superiore.

Nella seconda parte, spazio a un focus più ampio sul mondo scolastico, tra sicurezza e disagio giovanile, con un’intervista al preside Alberto Mariani e un’inchiesta sul fenomeno dei coltelli tra gli studenti.