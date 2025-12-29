Donne ubriache seminano caos in due bar di viale Dante

Donne ubriache hanno seminato caos in alcuni bar di viale Dante. È accaduto tra sabato sera e domenica mattina. Una donna piacentina, di circa 40 anni e visibilmente ubriaca, ha infastidito i clienti di un locale fino a quando è stata allontanata. Successivamente, arrivata in un altro bar della stessa via ha ripreso a molestare clienti e gestori. Invitata ad allontanarsi, pare abbia afferrato uno sgabello minacciando i presenti. È quindi intervenuta una volante della polizia e un’ambulanza. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Un episodio analogo è avvenuto ieri mattina intorno alle 8, quando una ragazza ventenne è stata allontanata da un bar per poi approdare a un altro locale, dove ha ricominciato a molestare clienti e gestori. Alla fine, un cliente spazientito ha telefonato al numero di pronto intervento 112 e anche in questo caso è intervenuta una volante della polizia. Le due donne rischiano sanzioni per ubriachezza molesta.