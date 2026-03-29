Due rapine in un'ora: fermati tre giovani

Tre giovani stranieri, due minorenni e un maggiorenne, sono sospettati di due rapine avvenute in città nella serata di sabato 28 marzo. Il primo colpo in via dei Mille, ai danni di un ventenne derubato sotto minaccia di coltello. Un’ora dopo, in via Quattro Novembre, un cinquantenne è stato aggredito e rapinato, finendo al pronto soccorso. Le forze dell’ordine hanno individuato i presunti responsabili e li hanno condotti in questura.