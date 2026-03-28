Pomodoro da industria, accordo raggiunto: 137 euro a tonnellata

Si è conclusa nel pomeriggio di venerdì 27 marzo la trattativa tra coltivatori e industria di trasformazione per la definizione del prezzo del pomodoro da industria nel Nord Italia. Il prezzo di riferimento è stato fissato in 137 euro a tonnellata, in calo del 5% rispetto all'annata precedente quando venne fissato a 142,5 euro alla tonnellata. L’accordo definisce i principali aspetti contrattuali che regoleranno la campagna 2026, tra cui le modalità di produzione e di consegna, i criteri qualitativi della materia prima e la valorizzazione economica di riferimento.

«Le componenti hanno lavorato con senso di responsabilità, ponendo al centro la tutela del reddito agricolo, la valorizzazione della produzione e la sostenibilità economica delle imprese di trasformazione - si legge nel comunicato di OI Pomodoro da Industria Nord Italia -, dovendo ricercare un difficile equilibrio. Da un lato la legittima ricerca di certezze economiche da parte degli agricoltori a fronte di costi di produzione in aumento per l’evoluzione geopolitica, rischio climatico elevato e investimenti continui per la sostenibilità ambientale, dall’altro la necessità dell’industria di preservare la competitività dovendosi confrontare, sui mercati internazionali, con player di dimensioni continentali favoriti da regole meno stringenti e costi energetici inferiori».

«Questo risultato dimostra ancora una volta che la collaborazione e il dialogo tra le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione sono strumenti fondamentali per affrontare le sfide attuali e future», commenta il Presidente dell'OI Pomodoro da Industria Nord Italia Giuseppe Romanini.

L’OI Pomodoro da industria del Nord Italia firmerà l’accordo per presa d’atto e accettazione degli impegni a suo carico, fra cui la raccolta in deposito, entro il 20 aprile, dei contratti di fornitura stipulati fra le parti e la verifica della loro conformità all’Accordo Quadro.