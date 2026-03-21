Pozzo senza autorizzazioni e acqua pubblica per il bestiame: 20mila euro di sanzioni

Un prelievo idrico irregolare in un allevamento di Rottofreno è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Forestale di Piacenza, che contestualmente hanno accertato la presenza di due distinti allevamenti nella stessa stalla. Alle agricole coinvolte sono stare contestate due sanzioni amministrative per un importo complessivo fino a 20mila euro. Al centro degli accertamenti, la presenza di un pozzo privo dei necessari titoli autorizzativi, utilizzato – secondo quanto rilevato – per la captazione di acqua pubblica destinata all’abbeveraggio di vacche da carne e cavalli. Un utilizzo non consentito che ha fatto scattare immediatamente i provvedimenti amministrativi.

Nel corso dell’ispezione, i Forestali hanno inoltre riscontrato la presenza di due distinti allevamenti all’interno della stessa stalla, elemento che ha portato a un ulteriore approfondimento della situazione sotto il profilo amministrativo e sanitario. Le sanzioni sono state elevate nei confronti dei legali rappresentanti delle società agricole coinvolte, entrambi 66enni, individuati quali responsabili amministrativi per gli aspetti contestati. Dell’intervento sono stati informati ARPAE Piacenza e il Servizio Veterinario dell’AUSL di Piacenza, chiamati a valutare i profili di rispettiva competenza.