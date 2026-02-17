«Agente AI legge per noi tutte le mail e ci aiuta nel cambio fra le generazioni»

Molto si sta muovendo a Piacenza sotto la spinta di un’intelligenza artificiale sempre più pervasiva. Entro l’autunno partirà l’Its di area digitale, un istituto superiore per diplomati, con la missione di formare giovani in grado di facilitare la penetrazione della AI nelle aziende piacentine. Sul tema abbiamo intervistato Stefano Guglielmetti, presidente del Rict ((Ricerca, Innovazione, Comunicazione, Tecnologia), il cluster di aziende di Confindustria che ha la missione di introdurre le nuove tecnologie produttive.

