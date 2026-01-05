Agricoltura, anche Piacenza a Milano contro i rischi del Mercosur

Ci saranno anche gli agricoltori di Piacenza, assieme a quelli di Ferrara, Ravenna e del gruppo Agrifuturo di Reggio e Modena, alla manifestazione nazionale del 9 gennaio a Milano, coordinata da COAPI. L’obiettivo è lanciare un messaggio chiaro alle istituzioni: il reddito delle aziende agricole è al collasso e la nuova apertura commerciale con il Mercosur rappresenta una seria minaccia per il Made in Italy.

«Siamo uniti da problemi comuni che non conoscono confini provinciali - dichiarano i portavoce dei territori -. Dalla zootecnia piacentina alla frutticoltura ferrarese, passando per il Lambrusco reggiano e modenese e la produzione cerealicola ravennate, la crisi è sistemica. Non accettiamo più che il valore dei nostri prodotti venga calpestato da importazioni selvagge e da una burocrazia soffocante».

Gli agricoltori chiedono inoltre trasparenza sulle etichette e una maggiore tutela dei consumatori: «Non siamo merce di scambio e i consumatori non sono cavie - prosegue il comunicato -. Il pubblico ha diritto di sapere cosa acquista: etichette chiare e trasparenti sono fondamentali per proteggere sia chi produce sia chi consuma».

Con questa mobilitazione gli agricoltori dell’Emilia-Romagna agricola intendono rivendicare il giusto prezzo per latte, frutta, vino e cereali; la tutela delle produzioni locali dalle importazioni a basso costo; un ruolo centrale dell’agricoltore nelle decisioni politiche nazionali ed europee; la trasparenza delle etichette a tutela dei consumatori.