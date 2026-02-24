Agroalimentare e formazione, Marco Trevisan a “Lo Specchio di Piacenza”

Questa sera, martedì, alle 20.30 su Telelibertà va in onda una nuova puntata di “Lo Specchio di Piacenza”, il format condotto da Nicoletta Bracchi che, attraverso immagini e riflessioni, racconta le storie personali e professionali dei suoi ospiti.

Protagonista è il professor Marco Trevisan, studioso di chimica agraria e già preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Laureato in Scienze agrarie, Trevisan ha costruito la propria carriera accademica tra attività di ricerca e insegnamento, concentrandosi in particolare sulla qualità e sicurezza degli alimenti, sulla tutela delle risorse idriche e del suolo e sui processi di innovazione sostenibile in agricoltura. Nel corso degli anni ha guidato progetti scientifici, collaborazioni con enti e imprese del settore agroalimentare e percorsi di formazione per nuove generazioni di agronomi e tecnologi alimentari, contribuendo alla crescita del polo universitario piacentino.

La scaletta sarà scandita dalle fotografie scelte dall’ospite: una sorta di album fotografico biografico che accompagnerà il racconto tra ricerca, responsabilità istituzionali e impegno sui temi oggi al centro del dibattito pubblico, dalla sostenibilità ai sistemi alimentari.

Tutte le puntate sono disponibili on demand sul sito di Libertà.