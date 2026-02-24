Agroalimentare e formazione, Marco Trevisan a “Lo Specchio di Piacenza”
Studioso di chimica agraria e già preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Marco Trevisan
Questa sera, martedì, alle 20.30 su Telelibertà va in onda una nuova puntata di “Lo Specchio di Piacenza”, il format condotto da Nicoletta Bracchi che, attraverso immagini e riflessioni, racconta le storie personali e professionali dei suoi ospiti.
Protagonista è il professor Marco Trevisan, studioso di chimica agraria e già preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Laureato in Scienze agrarie, Trevisan ha costruito la propria carriera accademica tra attività di ricerca e insegnamento, concentrandosi in particolare sulla qualità e sicurezza degli alimenti, sulla tutela delle risorse idriche e del suolo e sui processi di innovazione sostenibile in agricoltura. Nel corso degli anni ha guidato progetti scientifici, collaborazioni con enti e imprese del settore agroalimentare e percorsi di formazione per nuove generazioni di agronomi e tecnologi alimentari, contribuendo alla crescita del polo universitario piacentino.
La scaletta sarà scandita dalle fotografie scelte dall’ospite: una sorta di album fotografico biografico che accompagnerà il racconto tra ricerca, responsabilità istituzionali e impegno sui temi oggi al centro del dibattito pubblico, dalla sostenibilità ai sistemi alimentari.
Tutte le puntate sono disponibili on demand sul sito di Libertà.