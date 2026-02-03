Confagricoltura Piacenza: al via gli incontri sul territorio

Prenderanno il via lunedì 9 febbraio gli incontri sul territorio promossi da Confagricoltura Piacenza, appuntamenti ormai consolidati che rappresentano un momento centrale di confronto diretto con i soci sui principali temi economici, tecnici e sindacali di interesse per le imprese agricole della provincia. Il ciclo di incontri si aprirà presso la Nuova Sala Visconti della sede di Confagricoltura Piacenza, dove i funzionari relazioneranno tutti in presenza, per poi proseguire nelle diverse aree del territorio secondo il calendario programmato.

Rispetto alle edizioni precedenti, l'iniziativa presenta un'importante novità organizzativa: negli incontri decentrati verrà dato spazio e voce ai protagonisti del territorio, con interventi affidati ai segretari di zona e agli addetti di riferimento per ciascuna area, figure che quotidianamente operano a stretto contatto con le aziende agricole e che affrontano insieme ai soci le problematiche operative e gestionali.

Una scelta pensata per valorizzare la competenza diffusa del personale di Confagricoltura Piacenza e per rendere il confronto ancora più concreto, diretto ed efficace. In quest'ottica è stata anche snellita la formula degli incontri, con l'obiettivo di agevolare la partecipazione dei soci, superando vincoli organizzativi rigidi, come la necessaria coincidenza con le giornate di mercato.

Nel corso del primo appuntamento, in programma a Piacenza, interverranno i funzionari dell'Associazione ciascuno per la propria area di competenza.

Michela Filippi, consulente fiscale e responsabile CAF, illustrerà una sintesi delle novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio, con un aggiornamento sul quadro fiscale di interesse per le imprese agricole.

Veronica Abbondotti, responsabile dell'Ufficio Paghe e sindacale, affronterà i principali aggiornamenti in materia giuslavoristica, soffermandosi sulle novità contenute nella legge di Bilancio 2026, sugli adempimenti connessi alla gestione della manodopera, in particolare nella fattispecie dell'appalto.

Susanna Franzini, responsabile dei Servizi Tecnici, fornirà un quadro aggiornato sulla PAC, sugli aspetti di gestione del rischio, su bandi aperti e in arrivo nell'ambito del CoPSR 2023-2027 e altre misure di sostegno.

Il consulente vinicolo Enrico Ceruti tratterà gli aggiornamenti di natura legislativa, dall'etichettatura in relazione agli aspetti salutistici (in chiave di prospettiva) alle verifiche sul territorio da parte degli Enti di controllo con annesse problematiche.

Elena Gherardi, responsabile della Comunicazione, interverrà su alcuni temi di attualità, quali il Rentri e gli obblighi formativi per la sicurezza sul lavoro; ripercorrerà in sintesi le tappe della comunicazione esterna e condividerà i prossimi obiettivi di comunicazione dell'Associazione con la partecipazione attiva dei soci.

Raffaello Rossi, direttore dal 1° gennaio e precedentemente vicedirettore, sarà per la prima volta a dialogo con gli associati dall'assunzione del nuovo ruolo. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confagricoltura Piacenza, Umberto Gorra, che interverrà per tracciare la linea sindacale dell'Associazione, definire gli obiettivi associativi e aprire un confronto diretto con i soci, ascoltandone istanze, esigenze e prospettive.

IL CALENDARIO INCONTRI