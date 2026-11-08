Dai campi alle piazze, a Ziano e a Bobbio gli agricoltori celebrano il Ringraziamento

Doppia Festa del Ringraziamento oggi, domenica 8 novembre, nel Piacentino. Gli agricoltori si sono ritrovati a Ziano e a Santa Maria di Bobbio per le celebrazioni zonali promosse da Coldiretti Piacenza, in attesa della Giornata provinciale del Ringraziamento, che domenica 22 novembre riunirà a Fiorenzuola gli agricoltori di tutto il territorio.

Il raduno a Ziano

A Ziano la giornata è iniziata alle 8 con il raduno dei trattori in piazza Garibaldi. Alle 11 la messa all'aperto, seguita dalla benedizione dei mezzi agricoli. La festa, organizzata dalla Pro loco, ha previsto anche l'asta dei cesti con i frutti della terra, il cui ricavato è destinato alla scuola materna Malvicini Bozzini, e un pranzo conviviale.

La festa a Santa Maria di Bobbio

A Santa Maria di Bobbio la celebrazione si è svolta alle 11 nella parrocchia della Beata Vergine del Carmelo, coinvolgendo gli agricoltori della zona.

A coordinare il ritrovo dei soci Coldiretti sono stati rispettivamente Rosanna Porcari, segretaria dell'ufficio di zona di Pianello, e Giuseppe Monfreda, segretario dell'ufficio di zona di Bobbio.

Due appuntamenti nel segno della gratitudine per i frutti della terra e del legame tra agricoltura, tradizioni e comunità locali, che anticipano la festa provinciale di Fiorenzuola.