Fiera dei vini, tre giorni con vignaioli italiani francesi, sloveni e austriaci

Sta per alzarsi il sipario sulla quarta edizione della Fiera dei Vini, in programma a Piacenza Expo da sabato 14 a lunedì 16 novembre. Una fiera-mercato in continua crescita, animata per questa edizione da 310 cantine (+10% rispetto al 2025) che proporrà etichette non solo di tutte le regioni italiane, ma anche da oltre confine grazie alla presenza di vignaioli francesi, sloveni e austriaci. E quest'anno, per la prima volta, nel Padiglione 1 di Piacenza Expo sarà possibile visitare anche una ricca area riservata allo Champagne, grazie alla presenza di Vignerons Indépendants de Champagne con otto produttori delle pregiate bollicine francesi.

Tra le venti regioni italiane presenti, l'Emilia Romagna sarà una delle più ricche con una pattuglia di 45 cantine, di cui ben 30 provenienti dai Colli Piacentini, seconda soltanto al Piemonte che porterà alla Fiera dei Vini una cinquantina di produttori, e davanti al Veneto che sarà rappresentato da 40 cantine. Oltre al Concorso fotografico nazionale dedicato al mondo e alla cultura del vino, che ha raccolto oltre 200 fotografie provenienti da tutta Italia e già esposto quelle selezionate per la finale nell'enoteca dello store piacentino di Eataly per il voto popolare, quest'anno Piacenza Expo ha aggiunto anche una nuova iniziativa riservata al mondo della ristorazione.

E' stata infatti realizzata una Carta dei ristoranti, trenta finora quelli scelti in tutta Italia, attraverso una selezione basata su tre criteri principali: qualità dell'accoglienza, attenzione alla cultura del vino e valorizzazione del territorio. Tra le novità del 2026 anche l'Osteria piacentina, uno spazio gastronomico nato dalla collaborazione tra Piacenza Expo e il Consorzio di tutela salumi DOP piacentini, che proporrà un percorso tra specialità locali raccontando attraverso i piatti le produzioni e le tradizioni gastronomiche del territorio.

Il vino sarà protagonista anche fuori dai padiglioni grazie a Piacenza Food&Wine Week, con un calendario di iniziative diffuse in città: venerdì 13 novembre alle 18 all'Auditorium S.Ilario il bookclub Viticultura presenterà il libro “George Cogny. Storia di uno chef”, alla presenza dell'autrice Martina Picca e dei viticoltori Davide Valla e Stefano Pizzamiglio, domenica 15 novembre alle 20.30, al Ristorante da Romano a Cadeo si terrà una cena con produttori realizzata in collaborazione con Promis Group Gruparel e Fisar Piacenza. Durante la mostra-mercato debutterà anche “Stappiamo qualcosa? Diversamente Mastreclass”, il nuovo format di degustazioni guidate con nove appuntamenti dedicati a vini, Champagne e gin artigianali e il tutto si concluderà lunedì 16 novembre con la tradizionale giornata dedicata agli operatori del mondo delle enoteche e della ristorazione.