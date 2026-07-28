Siccità, via libera al supplemento di gasolio agricolo

Confagricoltura Piacenza ha comunicato che la Regione Emilia-Romagna ha accolto la richiesta di assegnazione supplementare di gasolio agricolo avanzata dalla stessa associazione, a fronte delle numerose segnalazioni pervenute dalle imprese agricole del territorio alle prese con un pesante ricorso all'irrigazione per fronteggiare l'emergenza siccità, con un conseguente aumento dei consumi di carburante agricolo.

Con il caldo eccezionale di queste settimane le irrigazioni di soccorso sono diventate indispensabili per salvaguardare raccolti e produzioni agricole, per questo Confagricoltura Emilia-Romagna ha chiesto e ottenuto alla Regione un supplemento di carburante agricolo destinato alle irrigazioni di soccorso unitamente a una procedura semplificata calcolata in percentuale sul quantitativo 2026, senza istruttoria e con emissione diretta dei libretti che consentirà alle imprese di ottenere rapidamente le assegnazioni. La procedura sarà accessibile alle aziende che avranno prelevato l'intero quantitativo assegnato per il 2026.

Sono stati individuati tre differenti periodi, dal primo agosto al 31 ottobre, per la richiesta del supplemento, tra loro non cumulabili. Le aziende potranno presentare istanza per uno solo dei tre intervalli indicati.

Le domande saranno precompilate e le richieste potranno essere inviate a partire dai primi giorni di agosto. La determina regionale è attesa in questi giorni.